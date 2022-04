Scontro tra due auto, donna incastrata nell’abitacolo: devono intervenire i vigili del fuoco

FIUMICELLO. Sono ancora da accertare le cause dell’incidente che ha coinvolto due autovetture, poco dopo le 18 di giovedì 21 aprile, in località Cortona, tra Ruda e Fiumicello.

La conducente di uno dei due veicoli, una donna di 69 anni residente a Palmanova, a seguito del violento impatto è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano per la messa in sicurezza della sede stradale e la rimozione dei mezzi incidentati e i carabinieri per i rilievi.