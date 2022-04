Un boato di soli tre secondi: due palazzine demolite con l’esplosivo alla caserma Forgiarini di Spilimbergo

Sono state utilizzate microcariche posizionate in 800 fori, l’intervento eseguito dalla ditta Moretto e dall’esperto del ponte Morandi

SPILIMBERGO. Sono state demolite nella tarda mattinata di giovedì 21 aprile, con cariche esplosive controllate, le due palazzine degli alloggi numero 3 e numero 4 all’interno della caserma Forgiarini, a Tauriano di Spilimbergo.

Un botto della durata di appena tre secondi, per un intervento di notevole rilevanza in quanto si tratta di un’attività sinora mai eseguita nell’ambito del ministero della Difesa.

L’appalto totale di demolizione e successiva ricostruzione è stato aggiudicato alla Vitale One srl di Teverola, azienda in provincia di Caserta, in seguito a procedura aperta indetta dal Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti del ministero della Difesa e delegata al 12° reparto infrastrutture di Udine.