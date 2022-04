Anna Lutman è nuovo direttore generale di Arpa Fvg: è l’unica donna in Italia in questo ruolo

UDINE. Già direttore tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa) dal 2019, Anna Lutman sarà il nuovo direttore generale di Arpa Fvg.

Lo ha deciso la Giunta del Friuli Venezia Giulia approvando una delibera di indirizzo su proposta dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

Anna Lutman si è laureata in chimica all'Università di Trieste. Ha iniziato il suo percorso lavorativo all'Università di Udine per poi diventare dirigente al laboratorio chimico del presidio multizonale di prevenzione dell'Usl 7 Udinese, assumendo poi, per 10 anni, l'incarico di responsabile del laboratorio di Udine dell'Arpa Fvg.

Sempre per Arpa Friuli Venezia Giulia, ha ricoperto il ruolo di dirigente responsabile della struttura pareri e supporto alle autorizzazioni ambientali conseguendo anche il titolo di ispettore Seveso per le aziende a Rischio di incidente rilevante (Rir).

È stata rappresentante per Arpa Fvg del Gruppo di lavoro interdirezionale per gli adempimenti della Direttiva nitrati e responsabile dell'attività di coordinamento per la definizione dei valori chimici di riferimento locali, sull'intero arco costiero. Dal 2018 al 2019 ha ricoperto in Regione il ruolo direttore del servizio gestione risorse idriche nella Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile rappresentando la Regione Friuli venezia Giulia nel Comitato tecnico per la strategia marina e nella conferenza operativa dell'Autorità di bacino delle Alpi orientali.

Anna Lutman sarà l'unica donna direttore generale Arpa in Italia. La scelta è stata proposta dall'assessore alla Difesa dell'ambiente al governatore che poi la nominerà formalmente.