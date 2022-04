Export a quota 2,7 miliardi nel 2021: il Friuli fa meglio di tutto il Nordest

UDINE. È del Friuli Venezia Giulia la performance migliore in fatto di export nel 2021. La nostra regione, infatti, supera i 2,7 miliardi di euro di esportazioni registrando i migliori tassi di crescita del Nordest, +28,3% sul 2020 e +15,5% sul 2019, trainata dai distretti del sistema casa del Pordenonese. Questo è il dato più rilevante dell’ultimo Monitor distretti del Triveneto al quarto trimestre del 2021, curato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo.



Tra i mercati più importanti per il sistema industriale regionale, si confermano in testa Stati Uniti, Francia e Regno Unito, e si sono evidenziati per dinamicità nuove aree come Canada e Corea del Sud.

L’esposizione verso Russia e Ucraina è contenuta al 2,6%, e negli ultimi due anni il mercato russo ha dato segnali di progressivo calo. Il distretto del mobile e pannelli di Pordenone tocca un record storico con 1,2 miliardi di euro di esportazioni, con una crescita che non si è interrotta durante il periodo pandemico, pari a +40,4% sul 2020 e a +34,4% sul 2019.

Tra i comparti spicca l’incremento delle esportazioni di mobili (+288 milioni di euro) e tra i mercati si evidenziano Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Canada e Svizzera. Il mercato russo (che pesa per il 2,5% sul totale del distretto) ha dato segnali tra ottobre e dicembre 2021 di forti difficoltà (-33,7%).

Per quanto riguarda le importazioni di legno e prodotti in legno c’è preoccupazione tra gli operatori, che temono un peggioramento dell’approvvigionamento in seguito alla guerra (il 5,2% del totale nazionale importato proviene dalla Russia e Ucraina) e spingono per rivalorizzare la filiera italiana della trasformazione del legno.

Il distretto della sedia e complementi di arredo del Manzanese nonostante la ripresa sul 2020 (+16,4%) non riesce a recuperare i livelli del 2019 (-4,1%) per le difficoltà del comparto contract; buoni segnali di crescita si registrano in Danimarca, Francia, Tunisia e Germania. Gli elettrodomestici di Pordenone segnano un ottimo risultato (+47,3 milioni di euro pari a+13,3% sul 2019) grazie al traino di Francia, Germania, Polonia e Paesi Bassi.

Il conflitto russo-ucraino ha acuito il problema dell’approvvigionamento dell’acciaio piano, proveniente dalle acciaierie di Mariupol in Ucraina, e la necessità di cercare altri fornitori più lontani da Brasile e Cina con aggravi dei costi della logistica. Nel settore agro alimentare buona crescita di vini e distillati (+21,7 milioni di euro pari a +14,9% sul 2019), grazie alle vendite nei Paesi Bassi, in Germania e Spagna.

Il prosciutto di San Daniele aumenta ulteriormente la sua espansione internazionale (+10,9 milioni di euro sul 2019 pari al +23,3%), crescendo sulla spinta di Stati Uniti, Vietnam e Regno Unito, nonostante le difficoltà incontrate in mercati storici come Germania e Austria.

Il caffè di Trieste recupera quasi completamente il calo delle esportazioni del 2020 (-0,2% sul 2019) grazie all’eccezionale crescita della Repubblica di Corea (+16,4 milioni di euro rispetto al 2019) che assume ormai un peso del 9,7%, terzo mercato dopo Stati Uniti e Grecia.

«Il sistema distrettuale del Friuli Venezia Giulia presenta nel 2021 i migliori tassi di crescita del Triveneto, a conferma dell’attrattività delle eccellenze del nostro made in Italy e la qualità delle filiere produttive locali», ha commentato Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Fvg di Intesa.