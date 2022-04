Crac Popolare di Vicenza, il processo d’Appello: centinaia di azionisti presenti. Zonin: «Anche la mia famiglia ci aveva investito»

In Appello, si sono costituiti parte civile 8 mila azionisti, difesi da 220 avvocati. Una settantina, si sono presentati in aula.

VENEZIA. Al via nell’aula bunker della Corte d’appello di Mestre, il processo d’Appello del caso Banca popolare di Vicenza, l’ex istituto in liquidazione coatta dal 2017 dopo lo scandalo “operazioni baciate”.

Oltre 118 mila gli azionisti coinvolti, perlopiù veneti, molti dei quali hanno perso i risparmi di una vita. Il processo di primo grado si era concluso con la condanna a sei anni e mezzo del presidente Giovanni Zonin (oggi presente in aula), a sei anni e tre mesi dell’ex vice direttore generale Emanuele Giustini, a sei anni dei due manager Andrea Piazzetta e Paolo Marin. In Appello, si sono costituiti parte civile 8 mila azionisti, difesi da 220 avvocati. Una settantina, si sono presentati in aula. «Per guardare negli occhi Zonin”» dice Franco Cusinato, uno di loro.

Stringono tra le mani striscioni che recitano «Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza». Alcuni di loro hanno raggiunto Mestre a bordo di un pullman unico, partito da Vicenza. Dal canto suo, l’ex presidente Zonin, prima dell’inizio dell’udienza, a chi gli chiede di rivolgere un pensiero agli azionisti gabbati, risponde: «Ero un grosso risparmiatore della Popolare anch’io, perché la mia famiglia ha investito una cifra importantissima: vuol dire che ci credevamo. Quello che posso dire è che un tempo c’erano due belle banche e che adesso non ci sono più».

«Se guardo la mia coscienza oggi non avrei dovuto esserci, se vedo come vanno le cose al mondo, accettiamo sempre con possibile umiltà le sentenze, anche se talvolta non vanno», ha aggiunto Gianni Zonin. Ai cronisti Zonin ha affermato che «c'erano due belle banche nel Veneto (la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ndr) e adesso non ci sono più. Umanamente dico questo, poi ognuno lo interpreta come vuole.

Che non fosse tutto perfetto, sono d'accordo, che ci sia la responsabilità di alcune persone per cose che sono state ingrandite... uno dei risparmiatori sono anch'io, e uno grosso, perché la mia famiglia ha investito una cifra importantissima sulla banca. Vuol dire che ci credevamo, e che eravamo anche coscienti del valore.

La mia famiglia ha partecipato a tutti gli aumenti di capitale. Poi se si guarda cos'è successo al mondo delle altre popolari o anche istituti non popolari, si vede che c'è un certo indirizzo. Praticamente le popolari non ci sono più», ha concluso.