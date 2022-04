L’assessore Claudio Turchet e il luogo dell’aggressione in via Forniz

PORCIA. «Ho una frattura composta al naso e un buco in fronte...». L’assessore comunale ai lavori pubblici di Porcia, Claudio Turchet, è stato aggredito per strada venerdì sera, 22 aprile, all’uscita dal suo studio da geometra in via Forniz, da A.B., 34 anni, di origine siciliana e residente a Porcia, munito di tirapugni.

Erano le 19.45. Sabato 23 l’assessore ha formalizzato la querela.