La Bosnia trema, morta una ragazza di 28 anni. La scossa di magnitudo 5.7

SARAJEVO. Una scossa di una ventina di secondi, potente. Un decesso, svariati feriti, danni significativi, ma il bilancio è ancora parziale. Bilancio che riguarda il terremoto che ha colpito nella notte la Bosnia-Erzegovina, un sisma di magnitudo 5,7 sulla scala Richter a una profondità di soli dieci chilometri, dunque molto superficiale e pericoloso, con epicentro l’area attorno a Ljubinje, nel sud del Paese, a poca distanza dal Montenegro.

La scossa è stata chiaramente percepita in tutti i Balcani, in Albania e in Grecia e in Italia, anche in Fvg: a Grado, Lignano e Trieste.

A essere colpita è stata in particolare la cittadina di Stolac, celebre per i ritrovamenti archeologici risalenti fino a 15mila anni fa, per le incisioni rupestri e la grande necropoli dei Bogomili, la setta che viveva nell’area nel tredicesimo secolo. Proprio a Stolac si è registrata l’unica vittima del sisma, una ragazza di 28 anni, colpita da una grossa pietra mentre fuggiva dalla sua abitazione e perita poi in ospedale.

Svariati membri della sua famiglia sono rimasti feriti. «La tragedia è grande, una giovane vita si è spenta troppo presto, le mie più sentite condoglianze alla famiglia», ha scritto in un post su Facebook Sefik Dzaferovic, il membro bosgnacco della presidenza tripartita bosniaca e attuale presidente in carica, che oggi sarà in visita nelle zone più colpite dal sisma.

Con lui, anche il membro croato della presidenza, Zeljko Komsic, che ha già visitato i familiari della vittima, ricoverati all’ospedale di Mostar, dove le autorità hanno segnalato lievi danni materiali nella città del famoso ponte.

Tra le zone più colpite c’è anche Ljubinje, a soli dieci chilometri dall’epicentro, ma «fortunatamente non si sono registrate vittime, i danni materiali sono però consistenti», ha informato il sindaco della cittadina, Stevo Drapic. Sul posto la situazione è seria, perché molti edifici «risalgono al tempo dell’Austria-Ungheria» e probabilmente non potranno essere riparati, ha aggiunto.

È stata «una notte difficile», ha chiosato Drapic, citato dai media locali. Danni sono stati segnalati anche a Ravno, in particolare al locale ospedale, fortemente lesionato. Non si registrano al momento danni nel vicinissimo Montenegro, dove la popolazione - che ben ricorda il disastroso sisma del settimo grado Richter che colpì il Paese nel 1979 - si è tuttavia molto allarmata per la scossa, avvertita distintamente a Podgorica e a Niksic, ma anche sulla costa, da Bar a Cattaro.

Ma è tutta la regione balcanica, non solo Bosnia e Montenegro, a essere zona ad alta pericolosità sismica. Il terremoto più recente è distruttivo, ricordiamo, è quello che ha colpito la Croazia nel dicembre del 2020, uccidendo sette persone e distruggendo centinaia di edifici nell’area di Petrinja.

Nel marzo del 2020 a essere colpita da un sisma era stata la stessa Zagabria, mentre nel 2019 era stata l’Albania a soffrire delle gravi conseguenze di un sisma di magnitudo 6,4, che ha lasciato decine di migliaia di persone senza tetto. Quello più forte in Bosnia, prima di quello di ieri, risale al 1969.