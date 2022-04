Lignano, cade con la bicicletta e batte la testa: ragazza di 17 anni grave in ospedale

LIGNANO. Una ragazza di 17 anni è stata ricoverata all'ospedale di Latisana per un trauma cranico. La minorenne, per cause che sono ancora da accertare, è caduta dalla bicicletta mentre stava percorrendo piazza Marcello D'Olivo, a Lignano, e ha battuto la testa.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 23 aprile. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. La giovane, le cui condizioni sono state giudicate serie, è stata dapprima soccorsa sul posto e successivamente trasportata all'ospedale di Latisana per gli accertamenti del caso.