Le lettere di contestazione spedite agli over 50 senza copertura: segnalati anche in regione casi di avvisi ingiustificati

UDINE. «Gentile signora, gentile signore». La cortesia è salva, ma i contenuti della lettera che sta raggiungendo anche in Friuli Venezia Giulia più di un vaccinato anti Covid in regola sono quelli di una multa in arrivo. Tanto meno gradita perché del tutto ingiustificata.



In regione risultavano a ieri prive anche di una sola dose di vaccino oltre 51mila persone over 50.