PALMANOVA. Si è spento nella serata di venerdì il sorriso di Lucia Guidoni, volontaria dal 2004 del Comitato di Palmanova della Croce rossa italiana. Lucia è morta all’ospedale della cittadina dopo aver lottato contro la malattia. Circa un anno fa aveva perso il marito Venerino.

Lascia i figli Tania e Nicola. Aveva 65 anni. A descriverla con parole cariche di affetto sono i colleghi volontari della Cri palmarina: c’è chi la ricorda per aver avuto «un bellissimo rapporto e per aver collaborato in Area Sviluppo nel servizio di segreteria per parecchio tempo, tra risate e ideali condivisi».

Ma