Coinvolto in un diverbio in discoteca viene scambiato per un molestatore

UDINE. Si trova indicato su tutti i mezzi di informazione come arrestato per una accusa pesantissima. Ed è vero che si trovava in quel luogo e in quel contesto ma non è mai finito in cella. Insomma, uno scambio di persona. Non è lui l’arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Nega ogni tipo di responsabilità Efrain Ocampo Gonzalez, 25 anni di origine colombiana, l’uomo che, sabato 16 aprile, era stato identificato dalle forze dell’ordine a seguito di un fatto accaduto alla discoteca Krepapelle di via Tavagnacco.





A denunciare le molestie erano state tre ragazze maggiorenni, che avevano riferito alle forze dell’ordine di essere state palpeggiate, mentre stavano ballando sotto il palco del locale, da un venticinquenne in compagnia di altri due amici.

A chiamare le forze dell’ordine era stato un addetto alla sicurezza del Krepapelle, che aveva subito accompagnato all’esterno del locale le persone coinvolte.

I tre giovani erano stati fermati da una pattuglia che, proprio in quel momento, stava effettuando un servizio di controllo nella zona. I ragazzi erano stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza e uno di loro era stato arrestato, appunto, con l’accusa di violenza sessuale. E qui scoppia il pasticcio.

Chi è l’arrestato? Scioglie l’equivoco l’avvocato che difende Efrain Ocampo Gonzalez, Matteo Brovedani del Foro di Pordenone. «Il mio assistito è intervenuto semplicemente per cercare di rasserenare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse dopo aver notato l’insorgere di un diverbio tra un suo amico e un amico di una ragazza presente in discoteca. Successivamente ai fatti egli è stato invitato a seguire le forze dell’ordine in caserma per normali accertamenti, non solo senza essere posto in stato di arresto ma addirittura senza che sia stata neppure ipotizzata a carico dello stesso alcuna condotta di rilevanza penale».



