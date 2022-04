Muratore in pensione, lascia moglie e tre figlie: ecco chi era l’uomo trovato senza vita ai lati di una strada

BICINICCO. In paese lo vedevano sempre in sella alla sua bicicletta. Un sorriso, una parola gentile quando incontrava qualcuno che conosceva. Ed era in bici quando, nella mattinata di domenica 24 aprile, si è accasciato a terra.

Adriano Ciani, classe 1937, si è sentito male mentre percorreva una stradina bianca, che unisce Bicinicco alla frazione di Griis, adiacente a via Lavariano.

Lì, accanto alla carreggiata, lo ha trovato esanime un passante, che ha dato l’allarme facendo partire i soccorsi, purtroppo inutili.