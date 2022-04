La quota in regione è più alta fra i ragazzi (10,2%) rispetto alle ragazze (6,7%). L’assessore Rosolen: dobbiamo calare ancora, ci aiuta un contesto di qualità





Più di 8 ragazzi su 100, in Friuli Venezia Giulia, si fermano al diploma di terza media. In alcuni casi anche prima.



La fotografia sulla dispersione scolastica, ovvero la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che non sono andati oltre il primo grado e non frequentano corsi d’istruzione, è reso disponibile dalla Fondazione per la Sussidiarietà, che ha rielaborato dati Istat sul 2020, gli ultimi disponibili.La