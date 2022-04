Tarvisio, agli alpini di Udine la cittadinanza onoraria

TARVISIO. La sezione di Udine dell’associazione nazionale alpini è cittadina onoraria di Tarvisio. La cerimonia ufficiale si è svolta domenica 24 aprile nel capoluogo della Vacanale, con un centinaio di penne nere arrivate in Alto Friuli in rappresentanza dei 114 gruppi della provincia friulana.

Tarvisio, cittadinanza onoraria agli alpini di Udine

A fare gli onori di casa il sindaco, Renzo Zanette e il vicepresidente del consiglio regionale, Stefano Mazzolini, che hanno accolto in via Roma e in piazza Unità il presidente della Ana di Udine, Dante Soravito De Franceschi, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Ottavo reggimento alpini oltre a decine di cittadini.