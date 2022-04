Addio a Felice Tofful, l’amico fraterno e il custode dei ricordi di Dino Zoff

MARIANO. E’ morto nella sua casa di Mariano del Friuli all’età di 94 anni Felice Tofful, l’amico, quasi il fratello, il confidente, il factotum, il manager ante litteram di Dino Zoff.

E’ stato proprio lui che lo scorso febbraio nell’occasione degli ottant’anni del portiere mondiale ci ha accolto nella casa di via Roma a Mariano, affidata da Dino alle sue cure dal 1989, da quando i genitori del campione non ci sono più.

Tanti auguri Zoff, il suo amico Felice (94 anni): "Vi racconto come è nato il mito di Dino"

E in quell’occasione ci ha aperto il librone dei ricordi. Lui, ex camionista e autista di scuolabus, ha mirabilmente trasformato in un museo della leggenda la vecchia cantina di Zoff.

E ci raccontò tante cose del Dino nazionale. «Come iniziò? Colpa di una...Messa». Ride, come la figlia Alice e il genero Odino, che con quelle storie sono cresciuti.

«Qui tutti si conoscevano, si giocava a calcio nel campo della parrocchia. Ho 14 anni più di Dino. A fine anni ’50, la Messa di pomeriggio la domenica c’era solo a Udine, alla Basilica delle Grazie. Celebrava Padre Turoldo. Io e mia moglie torniamo a casa con la Topolino e vediamo Dino col suo borsone che chiede un passaggio. Era nelle giovanili dell’Udinese. Lo accucciamo nei sedili dietro e da lì nacque tutto». Era un talento, ma per finire all’Udinese aveva dovuto crescere.

«Certo, era troppo basso, a 14 anni così cominciarono a misurarlo nell’officina del falegname. Ogni sabato. La tacca non si alzava. Uova a raffica e via». E’ il ricordo di Felice che ci ha regalato lo scorso febbraio.

Intorno ci sono cimeli, poche maglie (sono tutte originali, di lana, un tempo non si largheggiava con l’abbigliamento), foto.

Gli chiedemmo del rapporto con l’amico. Lui si fece portare da Marco Silvestri, un altro in paese cresciuto nel mito del portiere, la biografia di Dino. In una paginetta c’è la sintesi di un’amicizia. «E la notte della finale Mundial, l’11 luglio 1982?» è stata la domanda.

Il vecchio ci spiazzò: «Ero a Lignano». Coooosa? «Sì, mica avevo visto la parata di Zoff su Oscar col Brasile, non riuscivo a resistere. Tensione. Alla finale andai in spiaggia: c’eravamo solo io e due ragazze tedesche che si baciavano di nascosto, sa erano altri tempi».

Tofful è stato un personaggio straordinario. «Sentivo urla strepiti, poi tornai in paese a fare festa. Una festa per tutta la notte, con la banda del paese reduce da una trasferta in Austria, che per paura di portare sfortuna si era fermata a vedere la partita a Buttrio prima dell’ingresso trionfale a Mariano».