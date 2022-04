Auto si scontra con un camion in A4: muore sul colpo imprenditore e sportivo di Spilimbergo

Avava 33 anni. L’incidente alle 5.30 poco prima della svincolo di Cessalto. Aveva militato in diverse squadre di volley

PORDENONE. Incidente mortale alle 5,30 in A4, poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Venezia.

Nel tamponamento tra un camion e una autovettura ha perso la vita l’automobilista, Diego Inversi, 33 anni, residente a Spilimbergo.

I pompieri arrivati da San Donà, Mestre e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi.

Niente da fare per l’automobilista, che è morto sul colpo, come accertato dal medico del Suem.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e il personale autostradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 7 di lunedì 25 aprile.

Aveva ereditato qualche tempo fa l'attività della mamma, un lavasecco, in centro a Spilimbergo, e giocava da oltre un decennio a pallavolo in squadre della provincia di Pordenone. Diego Inversi avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 12 maggio.

Dotato di un fisico agile, era sceso in campo militando nelle categorie provinciali. Il migliore periodo della sua carriera pallavolistica lo ha conosciuto nella stagione 2013/2014, quando militava da centrale nel Travesio, squadra della piccola località pedemontana, che anche grazie a lui riuscì a raggiungere la serie C, un risultato importante per quella realtà.

Da questa stagione militava invece in Prima Divisione, massima categoria provinciale, nella squadra del Favria di San Vito al Tagliamento, il cui presidente è il consigliere regionale friulano, Tiziano Centis, raggiunto dalla notizia mentre stava presenziando alle cerimonie del 25 Aprile.

Spiritoso, allegro, esuberante e grande amico di tutti. Diego Inversi incarnava la figura dello sportivo intraprendente e generoso, appassionato di volley ma anche dello stare in compagnia.