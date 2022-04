Alcuni abitanti di via Marangoni hanno chiesto l’intervento della polizia locale ma l’operazione è risultata più complicata del previsto

L’ex sede dell’università in via Marangoni, dove si nasconde il gallo

UDINE. A trarlo in inganno, probabilmente, sono le luci dei lampioni che illuminano la notte facendogli credere che stia per sorgere il sole. Così lui canta. Non solo di giorno, ma anche nel cuore della notte.

E i residenti della zona non ne possono più. Tanto che al comando della polizia locale di via Girardini sono già arrivate diverse richieste di intervento.