Udine, Festa della Liberazione in piazza con un corteo e il ricordo dei caduti. Garofani rossi lanciati da una finestra

UDINE. Più di 1.500 persone, anche molti giovani e studenti, hanno preso parte alle celebrazioni del 25 aprile a Udine. Il corteo, partito da piazza Primo Maggio, ha raggiunto piazza Libertà, dove le autorità hanno pronunciato i discorsi ufficiali.

“In questi mesi - ha detto il sindaco Pietro Fontanini - stiamo assistendo alla lotta di resistenza del popolo ucraino nei confronti dell’aggressione dell’esercito russo.

La volontà di difendere la propria sovranità e le regole democratiche sono un valore condiviso da tutte le popolazioni animate da veri ideali democratici”.

Festa della Liberazione, il corteo e la cerimonia in piazza a Udine

E sulla Resistenza in Friuli: “La lotta di liberazione rappresenta per noi friulani un’esperienza unica con risvolti originali testimoniati da formazioni partigiane che erano animate da obiettivi a volte contrapposti.

Nel nostro Friuli, infatti, si sono registrati episodi anche cruenti espressione di modelli di organizzazione statale diversi, che hanno raggiunto il loro apice con l’eccidio delle malghe di Porzus”.

Udine, i partecipanti alla cerimonia per il 25 aprile intonano "Bella ciao"

Il prefetto Massimo Marchesiello ha ricordato come il 25 aprile rappresenti “un momento fondativo della ricostruzione della nostra unità nazionale. Forse oggi qualcuno avrebbe voluto proporre un parallelo con le restrizioni legate alla pandemia, ma le vicende non sono minimamente paragonabili”.

Sono state poi lette le motivazioni delle medaglie al Valor militare alle città di Cividale, Tolmezzo e Udine dalle studentesse Eulalia Colussi, Dalila Angileri e Valentina Pascolo. Hanno poi preso la parola, quindi, la studentessa Martina Schneider e la rappresentante sindacale Renata Della Ricca. L'orazione ufficiale è stata pronunciata da Natalia Marino dell'Anpi nazionale, che ha ricordato il ruolo di Udine nella Resistenza.

Udine, garofani rossi sul corteo per la Festa della Liberazione

La cerimonia, poi, si è spostata al Monumento alla Resistenza, in piazzale XXVI Luglio. Mentre ha sfilato il corteo è stato salutato dai garofani rossi, lanciati dalla finestra di via Poscolle: una festosa tradizione iniziata e portata avanti da Guido Tavagnacco e Liliana Tonero e che quest'anno i loro giovanissimi pronipoti hanno inteso rinnovare, per mantenere viva la memoria e il valore della Resistenza.