SAN VITO DI FAGAGNA. Lutto per la scomparsa di Narciso Varutti, morto a 76 anni nella serata di lunedì 25 aprile. Consigliere comunale di minoranza in carica dal 2019 nelle file della lista civica delle “Tre Lune”, è stato per oltre 45 anni presente nella vita amministrativa di San Vito di Fagagna, e per due mandati ha ricoperto la carica di sindaco.