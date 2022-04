Covid, dove non è più necessario mostrare il Green pass e indossare la mascherina: domande e risposte

UDINE. La road map era stata fissata settimane fa e, a pochi giorni dal 1 maggio, data cruciale per le regole Covid, resta qualche dubbio: porteremo ancora le mascherine al chiuso? E quali sono le regole per scuola e lavoro? In estrema sintesi, da domenica 1 maggio, il green pass non sarà richiesto praticamente da nessuna parte (pochissime eccezioni tra cui le visite nelle Rsa e l’obbligo per chi svolge professioni sanitarie e lavora in ospedale).