MERETO DI TOMBA. Era caduto in quel buio e ristretto spazio sottoterra, umido e pieno di fango e da lì non era più riuscito ad uscire. Per lui è rivelato provvidenziale l’aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti nel primo pomeriggio di martedì 26 aprile, a Mereto di Tomba, in via Viote, dove un cucciolo di volpe era caduto in un vascone per la raccolta delle acque. È stato un residente della zona a dare l'allarme.

Cucciolo di volpe cade in una vasca per la raccolta delle acque, lo salvano i vigili del fuoco

L'animale è stato recuperato in buone condizioni. «Il cucciolo - spiega un'altra residente, Marisa Rizzi - è stato ripulito dal fango con un asciugamano e poi portato al centro di recupero della fauna selvatica di Campoformido.

I vigili del fuoco sono stati veramente eccezionali. In venti minuti sono arrivati sul posto e hanno salvato il cucciolo».