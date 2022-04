FAGAGNA. Hanno promesso una ricompensa di 5 mila euro per chi le aiuterà a ritrovare Chocolat, il loro adorato gatto siamese di 11 anni, sparito il giorno di Pasqua da un’abitazione in via Paludo a Fagagna.

L’appello viene da Claudia Pecile e dalla figlia Beatrice: si trovavano in visita dai parenti quando ne hanno perso le tracce. Chocolat non vive abitualmente a Fagagna ma a Genova, quindi non conosce il territorio e non è in grado di ambientarsi.

«Penso