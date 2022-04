COMEGLIANS. Al rumore del traffico ha preferito il silenzio. «Banale? No, non lo è affatto per chi vive in una città come Milano».

Vincenzo Porciello, 55 anni, libero professionista con la passione per l’arte, è arrivato a Comeglians spinto dal desiderio di fare un’esperienza nuova. L’aveva trovata in Rete la possibilità di realizzare con le proprie mani un tappeto. «E a stare allo stesso tempo a contatto con una natura incontaminata, che difficilmente si trova altrove.