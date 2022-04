L’ultra-runner Massimo Scrofani, ex assessore di Maniago

MANIAGO. Nuova impresa sportiva di Massimo Scrofani, ex assessore maniaghese a lavori pubblici, associazionismo e sport, runner per passione: ha corso per due giorni, senza mai fermarsi, ben 280 chilometri, da Milano a Sanremo.

L’ha annunciato il sindaco Andrea Carli, anch’egli appassionato di corsa. «Complimenti all’amico Massimo Scrofani, con il quale ho condiviso parte di questa mia esperienza amministrativa – ha dichiarato il sindaco –.