CARLINO. Un incidente si è verificato, nella tarda serata di martedi 26 aprile, a Carlino. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi in un campo.

La donna alla guida è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Palmanova in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i carabinieri per i rilievi. Non sono stati coinvolti altri veicoli.