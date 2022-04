Rimossi chioschi e attrezzature turistiche sul lago del Predil, l’allarme dei centri nautici: «Così chiudiamo»

TARVISIO. È costellato di incognite l’avvio delle attività turistiche sulle spiaggette del lago di Cave del Predil che da un ventennio, a ogni estate, richiamano migliaia di visitatori fra bagni di sole, attività sportive e sano divertimento.

Solitamente i gestori delle due strutture – il Nauti Cave e il Pit stop windsurf beach – a metà maggio iniziano a sistemare le attrezzature e i chioschi per prepararsi all’apertura al pubblico: quest’anno, però, non solo non è possibile farlo perché tutte le strutture sono state rimosse, ma non si sa nemmeno se sarà possibile ripartire.

Non