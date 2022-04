Tre anni a testa per una 22enne di Majano e un 21enne di Bertiolo

CASSACCO. L’ha vista, le è piaciuta e se l’è presa, nascondendola nel passeggino con il quale stava portando a spasso il figlio. È cominciato così, con il furto di una borsetta del valore di 39,90 euro da un negozio gestito da un commerciante di nazionalità cinese, l’iter giudiziario che ha portato alla condanna di due giovani friulani, compagni nella vita, a 3 anni di reclusione l’uno, per concorso in rapina impropria aggravata e in lesioni personali aggravate.

La