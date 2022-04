A Udine prenotazioni online per i centri estivi, ma niente “click day”: ecco i nuovi criteri

UDINE. Scatta venerdì 29 aprile la prenotazione online per i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Ma non ci sarà alcun click day. Le graduatorie per l’iscrizione al servizio non saranno più elaborate in base all’ordine cronologico, ma secondo dei criteri di priorità prestabiliti: residenza nel Comune di Udine, minore in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, con entrambi i titolari della responsabilità genitoriale lavoratori, con altri minori conviventi iscritti ai centri estivi e in base all’Isee.