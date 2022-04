Addio a Stelio Padovan, capo del gruppo degli alpini di Ruda: aveva 83 anni

RUDA. In prima linea Stelio Padovan, lo era sempre. Per aiutare, organizzare iniziative, lavorare per la comunità. Ma lo faceva senza voler emergere, senza mai mettersi in primo piano. Perché lui un alpino lo era per davvero. Lui che del gruppo delle penne di Ruda (il ventinovesimo aderente alla sezione di Palmanova) era stato tra i fondatori nel 1985 e che le aveva guidate come capogruppo per quasi due decenni.