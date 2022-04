Forzano l’infisso ed entrano in casa: ladri portano via gioielli in oro e denaro

REANA DEL ROJALE. Ancora furti in Friuli. Un colpo da venti mila euro è stato messo a segno in abitazione a Reana del Rojale. È successo in via Battiferro. I ladri sono entrati in casa dopo aver forzato un infisso.

Una volta all'interno hanno messo a soqquadro le stanze e sono riusciti a trovare monili in oro e denaro. Poi i malviventi sono fuggiti senza essere visti. È stato il proprietario a dare l'allarme. Il bottino, come detto, è ingente. I carabinieri stanno svolgendo indagini, anche con l’ausilio delle telecamere presenti nella zona, per risalire ai responsabili.