REANA DEL ROJALE. Ancora furti in Friuli. Un colpo da oltre venti mila euro è stato messo a segno in un’abitazione nella frazione di Rizzolo, nel comune di Reana del Rojale. È successo nella serata di martedì 26 aprile, tra le 17 e le 20, in via Battiferro.

Il modus operandi è sempre lo stesso. I ladri, che hanno atteso il momento giusto per entrare in azione, si sono introdotti in casa dal garage.