ROMA. Via le mascherine dentro bar, ristoranti e negozi, tifo a volto scoperto allo stadio. Per il resto chirurgiche e Ffp2 continueranno a coprire naso e bocca per tutto il mese di maggio nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto, a scuola, in cinema, teatri e sale da concerto, in ospedali ed Rsa.

I contagi in Italia restano alti e il governo pur mandando in pensione ovunque il green pass dal primo maggio, sulle mascherine ha scelto la via della prudenza.