Ha accolto in lacrime il verdetto di assoluzione dopo oltre cinque anni di attesa. La difesa: deficit organizzativi e di personale. In attesa dell’appello 2 coimputati

Al verdetto di assoluzione è scoppiata in lacrime. Sofia D’Anna, operatrice socio-sanitaria domiciliata a Roveredo in Piano, è stata scagionata dal giudice monocratico Alberto Rossi per non aver commesso il fatto dall’accusa di omicidio colposo. L’imputata, difesa dall’avvocato Alessandro De Paoli, era in servizio alla casa di riposo di Sereni orizzonti di Aviano la notte del 28 dicembre 2016, quando una degente di 86 anni fu trovata morta assiderata nel cortile, ferita, scalza e in canottiera.



L’anziana soffriva di demenza senile. Verso le 3.30 si era allontanata dalla sua stanza al primo piano ed era uscita dalla porta di sicurezza. Quella notte erano in servizio due operatrici sanitarie, D’Anna e una collega (assolta l’anno scorso).

Per una fatalità le due operatrici avevano dovuto fronteggiare una seconda emergenza concomitante: un degente era stato trovato riverso a terra, D’Anna aveva allertato i soccorsi e accolto il 118.

L’accusa aveva contestato a entrambe di non essersi accorte subito dell’assenza dell’anziana e di aver chiamato in ritardo i soccorsi. L’indagine è stata complessa. L’avvocato De Paoli ha presentato la perizia del consulente Ranieri Paier che ha rilevato «deficit della struttura per anziani, organizzativi e di personale, in particolare di notte».

Il difensore ha ottenuto l’incidente probatorio dinanzi al gup Giorgio Cozzarini: De Paoli ha ricordato che il perito del giudice, l’ingegner Brusadin, «ha evidenziato la natura rudimentale e semplicistica dell’impianto di allarme delle porte della struttura, in particolare nel caso di un’apertura multipla». Circostanza che la difesa ha ipotizzato possa essersi verificata quella sera, con l’arrivo del 118 in casa di riposo. «Abbiamo dato prova dello zelo di D’Anna» ha aggiunto l’avvocato De Paoli.



Il pm Maria Grazia Zaina aveva contestato al rappresentante legale di Sereni orizzonti spa Valentino Bortolussi, 43 anni, e al dirigente d’area Judmilla Jani, 48 anni, entrambi udinesi, di non aver predisposto le cautele organizzative per evitare l’allontanamento degli ospiti e di non aver assicurato un adeguato livello di assistenza e sorveglianza ai degenti: per una quarantina di anziani, c’erano due operatrici. In primo grado era stato condannato a 6 mesi di reclusione il solo Bortolussi. Il pm Zaina ha impugnato l’assoluzione di Jani e l’avvocato Maurizio Miculan ha depositato l’appello invece per Bortolussi.