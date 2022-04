Bufera sull’ordine dei medici di Udine: il bilancio non passa

UDINE. Bufera sull’ordine dei medici della provincia di Udine: l’assemblea provinciale ha bocciato (per pochi voti di scarto) il bilancio. Nel voto contrario qualcuno vede un giudizio di sfiducia nei confronti del presidente, il dottor Gian Luigi Tiberio.

Una componente sindacale definisce la bocciatura come “un’azione politica”, che sarebbe legata ai medici non vax (e sospesi dall’ordine) che avrebbero votato contro, appunto per ragioni di carattere politico.

Secondo i sindacati ci sarebbe stata una vera e propria occupazione della piccola sede dell’ordine: così facendo sarebbe stato impedito a molti di esprimere il voto.

Il bilancio portato in votazione registrava un dato positivo di 46mila euro.