Per modificare le regole si è riunito in presenza, per la seconda a volta a sei mesi dall'insediamento

PORDENONE. Dopo sei mesi torna in presenza, ma per cambiare il regolamento e consentire che, in casi eccezionali, la convocazione avvenga on line. Il consiglio comunale di Pordenone ha aperto la seduta alle 9.55 - tema centrale sarà il bilancio consuntivo 2021 - con un clima disteso, da primo giorno di scuola. Tra il pubblico, all'inizio, solo il presidente della Fiera, Renato Pujatti.

