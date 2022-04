Sbocchi nel mondo del lavoro e finanziamenti da 5 milioni all’anno: come funzionano gli Its in Friuli Venezia Giulia

UDINE. La Regione crede nei corsi di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica per diplomati, meglio noti come corsi Its, e investe circa 5,6 milioni l’anno. «Siamo passati dai 10 percorsi che ho ereditato a 15, ma quelli finanziati sono 22». L’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, non ha alcun dubbio: «Gli Its rappresentano il futuro. Offrono uno sbocco alternativo dopo la maturità a tutti i giovani che non vogliono o non possono iscriversi all’università e che, invece, vogliono entrare subito nel mondo del lavoro».