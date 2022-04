BUJA. Sulla tragica morte di Alessandro Paolini, il ventunenne di Vermegliano che mercoledì 27 aprile ha perso la vita sull’asfalto dell’autostrada A23, tecnicamente in un infortunio in itinere, la Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ai sensi del relativo codice.

A riferirlo Massimo Lia, il Procuratore capo, che sull’eventuale autopsia – la salma è ha disposizione dell’autorità giudiziaria – invece darà indicazioni più precise nella giornata di venerdì 29 aprile.