Anziano urtato da un’auto mentre passeggia: trasportato in ospedale per un trauma cranico

SAN PIETRO AL NATISONE. Un uomo di 70 anni è stato urtato da un'automobile, per cause ancora da accertare, mentre stava percorrendo a piedi via Alpe Adria, a San Pietro al Natisone. È successo nel pomeriggio di venerdì 29 aprile. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Udine in ambulanza. Le condizioni dell'anziano, che ha riportato un trauma cranico, sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire l'accaduto.