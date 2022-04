Addio all’architetto Bruno, morta in casa a 51 anni: il giorno prima aveva festeggiato il compleanno

UDINE. Era innamorata della vita e dell’arte, in tutte le sue forme, Maria Serena Bruno, 51 anni, architetto udinese, dipendente del Comune. E alla vita si era aggrappata con tutte le sue forze, ma si è dovuta arrendere mercoledì mattina, il giorno dopo il suo compleanno, per un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Nata il 26 aprile 1971 da padre siciliano e mamma friulana, la cinquantunenne, udinese doc, dopo il diploma come perito chimico al Kennedy di Pordenone e la laurea in architettura all’Università di Trieste, aveva lavorato per alcuni anni ai civici musei di Udine.