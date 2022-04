Dello spazio in Comune promesso alle mamme non c’è ancora traccia: Meloni allatta in Aula a Udine

Una foto che la ritrae con in braccio il suo bambino di appena 6 settimane. È intenta ad allattarlo, mentre dietro di lei ci si sta preparando per la seduta del consiglio comunale. Eleonora Meloni (Pd) ha raccolto centinaia di like con il suo post, che richiama il tema di essere donna, madre e lavoratrice (nel caso specifico, amministratrice pubblica).

