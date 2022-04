L’incontro tra Mattarella e la famiglia di Lorenzo, morto a 18 anni in fabbrica: «Una vicinanza che ci aiuta a vivere»

Gli sguardi dei genitori di Lorenzo Parelli, Maria Elena Dentesano e Dino Parelli con accanto la figlia Valentina, hanno incrociato più volte quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quei momenti, davanti al palco, nella palestra dell’istituto Bearzi, si è colta l’intesa tra la carica più alta dello Stato e i genitori dello studente travolto dalla trave in acciaio nel suo ultimo giorno di stage. Un’intesa frutto di un patto di ferro affinché «non si debbano più piangere morte assurde sul lavoro».

Le parole del presidente sono state molto apprezzate dalla famiglia Parelli secondo la quale «la vicinanza del Capo dello Stato rappresenta un impegno forte per la sicurezza, crediamo – hanno sottolineato i genitori – che in nome di Lorenzo il futuro sia in questo senso da riscrivere». Non a caso, domani, la Festa del lavoro si celebrerà nel ricordo di Lorenzo.

Udine, l'arrivo di Mattarella al Bearzi

Maria Elena, Dino e Valentina Parelli hanno incontrato il presidente in un luogo riservato dove nessuno ha potuto accedere. Il confronto è durato diversi minuti, trascorsi i quali i familiari del diciottenne deceduto lo scorso 21 gennaio nello stabilimento della Burimec di Lauzacco (Pavia di Udine), sono entrati in palestra da una porta laterale, mentre la banda di Vergnacco si preparava a intonare l’Inno di Mameli. Riservate restano le parole che si sono detti: «L’incontro con il presidente era privato e privato rimane» hanno ripetuto i coniugi Parelli, soddisfatti di aver condiviso l’obiettivo di raggiungere una maggiore sicurezza nel lavoro. Il Capo dello Stato lo ha espresso con molta chiarezza. «Quello del presidente è stato un messaggio di vicinanza e un impegno molto forte, il suo e il nostro scopo oggi è riscrivere il futuro in nome di Lorenzo. Questo – ha aggiunto la madre di Lorenzo – è un messaggio forte per noi consolatorio, in questo momento non c’è altro che possa consolarci». Al suo fianco la figlia Valentina, pure lei ha definito l’incontro con il presidente «molto emozionante. È stato molto corretto nel ricordare mio fratello e tutti gli studenti che seguano questo percorso. Siamo qui per Lorenzo e faremo in modo che venga ricordato».

Sotto lo sguardo attento dei corazzieri e dell’intera comunità del Bearzi, Mattarella ha iniziato il suo discorso rivolgendosi con intensità particolare ai familiari di Lorenzo Parelli, ringraziandoli per essere lì. «Il segno di Lorenzo – ha proseguito Matteralla – è destinato a rimanere nella vita di chi l’ha conosciuto, di chi lo ha amato, di chi ha apprezzato la sua passione. Sono qui anzitutto per esprimere la mia vicinanza e la mia partecipazione all’immenso e insanabile dolore dei genitori, della sorella, dei suoi amici e compagni».

Ed è stato proprio un compagno di corso di Lorenzo, Matteo Lorenzon, a tracciare il profilo dello studente modello, fiero del mestiere che stava imparando in azienda: «Non era mai svogliato, era molto bravo e noi gli chiedevamo una mano. In quei momenti, Lorenzo ci raccontava la sua passione per il lavoro, era un divertimento confrontarsi con lui». Pure Lorenzon, a nome degli studenti attuali e futuri del Bearzi, si è rivolto a lui come se il compagno fosse ancora al suo fianco: «Caro Lorenzo resterai sempre un componente della nostra classe, continua a portare avanti con tutti noi la passione per questo fantastico mestiere». Se il destino non fosse stato così crudele, Lorenzo avrebbe completato il percorso professionale con indirizzo tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione.