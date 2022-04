Mascherine, nei negozi non ci sarà più l’obbligo. Al lavoro? È fortemente raccomandata. Tutte le regole dal 1 maggio

I punti dell’ordinanza e dove sarà ancora obbligatoria la mascherina. Dall’1 maggio via il Passenger Locator Form, il modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi

Mascherine compagne inseparabili ancora per un mese e mezzo, fino al 15 giugno, in molti luoghi al chiuso. L'obbligo di utilizzare le mascherine, le FFp2, resta, infatti, nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli aperti al pubblico, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.