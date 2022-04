Obiettivo zero morti in fabbrica: parte il corso di formazione

PORDENONE. Investire nella formazione e garantire la sicurezza nell’ambito del lavoro. Obiettivo zero morti. In Regione da tempo l’impegno va in questa direzione e proprio ieri, in una giornata fortemente simbolica per la visita del presidente Mattarella alla scuola di Lorenzo Parelli, ha preso il via il corso di formazione dedicato ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) alla Lef di San Vito al Tagliamento. A illustrare il progetto, Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, in rappresentanza anche delle altre associazioni di categoria, e le organizzazioni sindacali con Flavio Vallan per Cgil, Cristiano Pizzo per Cisl, Roberto Zaami per Uil. La sicurezza in ambito del lavoro (e la salute) rappresentano un punto imprescindibile per Confindustria Alto Adriatico, confermato da numerose iniziative (tra cui 10 Volte Sicurezza), così nella contingenza della pandemia assieme a Prefettura, sindacati e aziende sanitarie territoriali con la campagna vaccinale (15 mila dosi inoculate e 300 mila tamponi effettuati tra Pordenone, Gorizia e Trieste sia negli hub allestiti ad hoc sia nelle aziende).

L’azienda digitale modello, da ieri quindi, è sede del corso in applicazione all’accordo del 21 luglio 2021 che prevede l’analisi dei casi, la ricerca di procedure e la formazione dei lavoratori. Per conseguire l’obiettivo dichiarato di Zero Morti sul lavoro, il percorso è stato di responsabilizzazione e coordinamento delle attività degli Rls nelle fabbriche e di ampliamento del ruolo degli Organismi paritetici provinciali (Opp).

«Due incidenti mortali avvenuti nel recente passato – ha detto Agrusti – hanno rafforzato le nostre convinzioni e quelle delle organizzazioni sindacali accelerando la creazione di iniziative in risposta al deficit di sicurezza in alcuni ambienti di lavoro che può dipendere dalla scarsa attenzione, dall’impreparazione del datore di lavoro o dall’arruolamento di personale sprovvisto di qualsiasi nozione, anche solo teorica».

Secondo Flavio Vallan «il valore di quest’iniziativa non è solo formativo, ci consente di comunicare che la sicurezza, nelle fabbriche, è diventata sistemica e che, dove non lo è ancora, lo deve diventare. Un risultato che si ottiene abbattendo il gioco dei veti incrociati serve un terreno comune affinché le contrattazioni contengano riferimenti chiari e che non vi siano, tra impresa e sindacato, o tra gli stessi sindacati, elementi di competizione». Cristiano Pizzo ha ricordato la grande operazione di fiducia reciproca tra Confindustria Alto Adriatico e sindacati per superare i problemi derivati dalla pandemia garantendo la continuità delle produzioni. «Questo ulteriore step di lavoro insieme – ha aggiunto – è il frutto di due anni di lavoro in tempi assai complicati in cui gli accordi sono stati realizzati alla lettera». Roberto Zaami, infine, ha sostenuto che «Zero morti sul lavoro non è uno slogan, ma un impegno civile concreto».