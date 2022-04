CERVIGNANO. Tornano in piazza i lavoratori. Ci sarà il tradizionale corteo lungo le strade della cittadina e ci saranno anche i trattori. “Al lavoro per la pace” lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Dopo due anni di pandemia e nell’attuale momento di difficoltà legato alla guerra in Ucraina, il Primo maggio cervignanese assumerà un significato simbolico e profondo. Sarà un’occasione di riflessione sul presente per affrontare il futuro con senso di responsabilità. Una giornata di aggregazione e consapevolezza per sollecitare il confronto su temi che riguardano la vita sociale.



Il corteo partirà domenica, come da tradizione, alle 9.45 da via Garibaldi, attraverserà il centro e arriverà in piazza Indipendenza, dove sarà allestito il palco. Oltre al sindaco, Gianluigi Savino, interverranno Franco Clementin, presidente regionale della Cia Agricoltori italiani, e Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl.

A partire dalle 11.30 apriranno i chioschi. Non mancherà la musica con “Il Disadattato e la sua Orchestra”, “SpakkaZuck” e dj Michele Poletto.

«Sarà un ritorno, dopo due anni di assenza dei lavoratori in piazza, alla tradizione – le parole del primo cittadino –. Si rinnova, dunque, questo importante appuntamento per Cervignano, la Bassa e la regione. Sarà un momento di riflessione, durante il quale ci confronteremo su tanti temi. È una delle poche occasioni rimaste per creare un rapporto diretto con la gente in piazza».



La sicurezza sui luoghi di lavoro, il precariato e le difficoltà legate alla guerra. «È importante che ripartano i tavoli di negoziazione per la pace – evidenzia Renata Della Ricca, segretaria Cisl Fvg –. Abbiamo festeggiato il 25 Aprile valorizzando le parole libertà e democrazia, che non devono essere sottovalutate perché il conflitto ha ripercussioni importanti sul popolo ucraino ma anche conseguenze pesanti dal punto di vista economico e sociale per tutti i Paesi.

Usciamo da una pandemia che ci ha impoveriti e questa guerra non aiuta, a partire dall’impennata dei prezzi. C’è preoccupazione per i giovani, per i quali chiediamo contratti a tempo pieno e indeterminato». Emiliano Giareghi, segretario generale della Cgil Udine, sottolinea la drammaticità del momento.

«Le ripercussioni della guerra sono importanti ed evidenti sulla società. Il mondo del lavoro, che ripudia la guerra, sta tentando di uscire dalla pandemia con ulteriori problemi ma anche con una maggiore consapevolezza in merito alla necessità di trovare un lavoro meno precario e più sicuro, che diventi strumento di autorealizzazione».

Luigi Oddo, segretario provinciale della Uil Udine, ricorda che tutte le categorie saranno rappresentate in piazza Indipendenza. «L’auspicio è che non si debba più sospendere per effetto della pandemia o di altri eventi questa manifestazione, che valorizza il lavoro, purtroppo mortificato da un’economia globale che guarda più al profitto e sempre meno alle persone che lavorano».

Si parlerà anche dei problemi legati all’agricoltura. «I trattori saranno in piazza – annuncia Franco Clementin, presidente regionale di Agricoltori Italiani Fvg – Cia – per dimostrare che il nostro lavoro è importante per la società perché l’agricoltura è un bene per i cittadini e l’ambiente. L’agricoltore pianta alberi e tutela il territorio. Dal seme nasce la vita».



Si comincerà sabato, alle 18, con “Aspettando il Primo maggio”, a cura del comitato festeggiamenti Primo maggio, che comprende la Banda mandamentale e il Comune. Dopo l’apertura dei chioschi, suoneranno, dalle 19 in poi, la Old Time Dixie Bande e gli Alpenbrass.