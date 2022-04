LIGNANO. Lettino, ombrellone e cocktail colorato in riva al mare. Da sabato 30 aprile apre ufficialmente la spiaggia di Lignano e tutti gli operatori non vedono l’ora.



«Le prime settimane sono sempre le più belle, quando possiamo dare il benvenuto ai nostri clienti che non vedevamo da un anno», spiega Giorgio Ardito della Società Lignano Pineta, e in questo caso sarà un ritorno forse anche più atteso. «Ripartiamo dall’offerta del 2019 – spiega Emanuele Rodeano di Lisagest – con la possibilità di togliere le limitazioni».



Tutto pronto, quindi a Lignano Sabbiadoro per accogliere i primi turisti che si godranno le prime giornate sulla spiaggia. «Uffici aperti, bagnini, salvamento, ombrelloni, reti per giocare e giochi per bambini», a Sabbiadoro tutto questo sarà disponibile a partire – formalmente – dalle 10 del mattino.

«Torneranno gli spettacoli e l’attività sportiva – spiega Rodeano –. Ci sarà anche l’animazione in spiaggia con configurazioni fisiche diverse. Non costruiremo un’arena ma allestiremo spazi più contenuti, mentre l’arena verrà allestita all’interno di Getur dove si terranno le sfide di Beach soccer e Beach Basket e molto altro». Per Rodeano questo è un anno di attesa. «Solo nel 2023 – sottolinea – saranno rinnovate le concessioni e solo allora sarà possibile provvedere a investimenti strutturali, con la possibilità di un miglioramento importante di tutta l’area».



A Lignano Pineta si aggiustano gli ultimi dettagli. «Stiamo ancora sistemando alcune torrette di salvataggio, i camminamenti e qualche sedia ed ombrellone – spiega Ardito –. Lo stabilimento 5, quello con la bandiera svizzera, è stato rimodernato. Ci saranno piastrelle, porte e lavandini nuovi nei bagni».

Un’altra iniziativa, che darà un ulteriore tocco di colore all’estate sarà la presenza del sole stilizzato, simbolo di Pineta, realizzato con il colore arancione, sui pattini di salvataggio.

«È tutto pronto anche per il Fun Village mentre nei prossimi giorni sarà allestito il palco in piazza Marcello D’Olivo. L’animazione, infatti, di giorno si concentrerà tra gli uffici tre e quattro, e la sera si sposta in piazza», aggiunge il presidente. «Abbiamo 500 ombrelloni e 500 lettini nuovi che sono anche più facili da regolare, mentre nell’area vip sono in arrivo i materassini e le cassette per la ricarica dei telefoni.

Molto probabilmente chi ci verrà a trovare dal primo giorno potrà notare qualche piccola duna che manteniamo come protezione nel caso di improvvise mareggiate» conclude Ardito.



Anche a Lignano Riviera non mancano che gli ospiti. Renzo Pozzo della Sil (Società Imprese Lignano) conferma che tutto è stato preparato e che «quest’anno l’area etnica è stata ampliata. Solitamente la si poteva trovare nei pressi del Kursaal, ma si estenderà anche al bagno n. 2. Un’area in cui gli ombrelloni non sono di stoffa», ma con una frangiatura bianca che ha la tendenza a ricordare un’atmosfera caraibica.

Lo scorso anno erano di un colore tendente al marrone, quest’anno il colore dominante sarà il bianco con lettini abbinati. «È stato potenziato il wi-fi in spiaggia e sono stati sistemati i bagni di tutti gli uffici spiaggia. Per gli stagionali verranno messi a disposizione dei gettoni per a doccia calda».



L’estate si fa sempre più vicina.