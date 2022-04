Adriano Pali è stato uno dei pionieri dell’industria della sedia e quindi persona molto conosciuta in questo ambito proprio per l’attività svolta con il padre ed il fratello e successivamente con una propria azienda

SAN GIOVANNI AL NATISONE. Lutto nella famiglia del sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali. Venerdì sera è morto il papà Adriano, 87 anni, figura di riferimento per il primo cittadino e persona molto conosciuta nell’ambito del distretto della sedia in quanto ex imprenditore prima con il padre ed il fratello dell’omonima industria di sedie e lettini e successivamente con una azienda propria.

Anche