Green Pass e mascherine: ecco dove ancora servono da domani 1° maggio

UDINE. Per due anni è stata il simbolo della lotta al Covid, barriera imprescindibile per evitare il diffondersi del contagio. Ma da domenica, 1 maggio, si apre una nuova fase, quella dell’addio (ma non ovunque) alle mascherine nei luoghi al chiuso.

La raccomandazione del ministro della Salute Roberto Speranza, poiché «i numeri ci dicono che la pandemia è ancora in corso e occorre un approccio prudente, bisogna insistere con l’utilizzo della mascherina in tutte le occasioni in cui si rischia il contagio».