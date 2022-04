Sciolto il Cda dell’Asp Moro di Codroipo: le motivazioni, chi è il commissario e la durata dell’incarico

L’avevano definita come un barca che rischiava di affondare. Troppi gli anni di bilanci in perdita. Ma l’Asp Daniele Moro di Codroipo ora sarà “messa in sicurezza”. E per l’Ente, a cui è affidata la gestione dei servizi sociali dei Comuni del Medio Friuli, inizia un nuovo corso.

Ieri la giunta regionale, su proposta dell’assessore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ha approvato la delibera che dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione conferendo a Salvatore Guarneri, 59 anni, ex direttore generale dell’Asp “La Quiete” di Udine (in precedenza direttore sanitario del Santa Maria degli Angeli a Pordenone e della Casa di Cura “Città di Udine”), l’incarico di commissario per 12 mesi.