TRASAGHIS. Stava viaggiando sulla sua motocicletta lungo la regionale 512 a Trasaghis. Poi lo schianto con una macchina, violentissimo. Un giovane di 19 anni, Fabiano Cesca, residente in un paese della zona, che a seguito dell’impatto è stato sbalzato dieci metri sull’asfalto, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La prognosi resta riservata.



L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di sabato 30 aprile, quando mancavano pochi minuti alle 12.30. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo che sono intervenuti sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica, la moto e una macchina, alla cui guida c’era un pensionato della zona, si sono scontrate nei pressi di Braulins.



2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

Subito sono scattati i soccorsi. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto due ambulanze. Il giovane, che nello scontro ha riportato un trauma cranico e varie fratture e lesioni, è stato trasportato all’ospedale di Udine dove è attualmente ricoverato in gravissime condizioni. Il conducente della vettura, che ha riportato delle ferite più lievi, è stato condotto dagli operatori del 118 all’ospedale di Tolmezzo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che hanno messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall’incidente. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione del traffico durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti nello schianto (di cui si è occupata la Car Service Guerra di Gemona) avvenuto lungo la regionale.