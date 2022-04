A Baseglia i funerali del giovane di 33 che lunedì ha perso la vita in un incidente sulla autostrada A4. Il saluto degli amici alla famiglia sul sagrato: «Ciao Tzunami, ci mancherà la tua allegria contagiosa»

SPILIMBERGO. La chiesa di Santa Croce, a Baseglia non è riuscita a contenere tutte le persone che sabato mattina si sono riunite per l’ultimo saluto a Diego Inversi, il 33enne imprenditore e appassionato pallavolista, che ha perso la vita lunedì scorso nell’impatto della sua auto contro un camion sulla A4.



Una chiesa che Diego – come ha ricordato più volte monsignor Giovanni Stivella, storico parroco di Baseglia, che ha officiato la funzione funebre – ha frequentato fin da bambino.